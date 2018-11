Yasmin Corti habló de su relación con Cabré: "Con Nico nos decíamos te quiero"

Yasmin Corti fue despedida de Sugar luego de blanquear en Nicolás Cabré antes de que ella empezara a salir con el actor. La bailarinafue despedida deluego de blanquear en Showmatch que había tenido una relación conantes de que ella empezara a salir con el actor.

Ahora, en diálogo con Revista Pronto, Yasmín habló del vínculo que mantuvo con el galán: "No teníamos el título de novios, pero tampoco fui la amante ni un touch and go. Yo me sentía querida y lo quería a él. Prefería cuidar lo nuestro y por eso no se lo conté ni a mis compañeros de la obra".

"Los meses que estuvimos juntos fueron muy lindos. Siempre decíamos que buscábamos un vínculo sincero y por eso nos contábamos todo. Nos decíamos te quiero. Yo estaba ilusionada y esperaba que cuando dejáramos de trabajar juntos pudiéramos tener algo más. Pero porque él me lo hacía sentir, no es que sea una loca. Quizás pequé de ingenua y no me arrepiento porque era fiel a lo que sentía", expresó.

Luego, habló de los cambios tras el inicio del noviazgo de Laura y Nicolás: "Al principio no se daban bola pero después empecé a sentir que a Laura le molestaba que yo pasara tiempo con Nico. Un día estaba en el camarín de él, tomando un mate y Laura entró y cuando me vio, bufó y se fue. Eso fue unos días antes de terminar la temporada y enseguida me di cuenta de algo pasaba. Además me llamó la atención que ella me empezó a mirar todas las historias de Instagram, me parecía raro".

"Yo esperaba que la relación con Nico creciera pero nos vimos una vez y después me dejó de mandar mensajes. Hasta que me llegaron rumores de que andaba con Laura y le escribí: '¿Qué pasa? ¿Me vas a contar?' y ahí me llamó. Me contó que era cierto, que lo perdonara porque nosotros teníamos un vínculo hermoso pero le pasaban cosas con Laura. Me dolió pero lo entendí", aseguró.

