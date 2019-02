Wanda Nara analizó las personalidades de sus cinco hijos: qué dijo de cada uno

Valentino, de 10 años de edad, Constantino, de 8 y Benedicto, de 7, son hijos de Maxi López, mientras que Francesca, de 4, e Isabella, de 2, nacieron de su relación con , de 10 años de edad,, de 8 y, de 7, son hijos de, mientras que, de 4, e, de 2, nacieron de su relación con Mauro Icardi





Pero a todos los conoce muy bien, por lo que puede describir qué rasgos de su personalidad heredó cada uno de ellos. Y así lo hizo en charla con revista Gente.





Respecto de Valentino, el mayor, Wanda comentó: "Tiene mi sensibilidad. Cualquier película que miro me emociona; si me cuentan una historia triste, me conmuevo. El sentido de la solidaridad está a flor de piel. Me gusta ir a los hospitales a ayudar y Valentino, si escucha que alguien necesita algo o está mal, quiere estar. Es muy solidario".

En cuanto a los otros dos varones, mediática destacó: "Coki es muy hippie. Y también me veo reflejada en esa característica. Porque si no trabajo, seguro estoy relajada, tirada en el sillón; no es que dentro de mi casa soy una celebrity. Y Benchu es el del medio, es el que une a todos los hermanos. Es súper integrador, dulce, comprensivo, el que se ofrece para levantar la mesa y colaborar en todo momento... Y yo soy así".

Y sobre sus dos pequeñas, Nara explicó: "Francesca tiene una habilidad asombrosa para convencerte y lograr el sí, que llama mucho la atención. No le podés decir que no. Y eso también es muy mío. E Isabella, la más chiquita, es súper graciosa, tiene mucho sentido del humor, y eso también es muy mío, por supuesto. Se la pasa riéndose".