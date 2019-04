Viviana Canosa cuestionó la incursión en política de Marcelo Tinelli: "Me parece oportunista"

Viviana Canosa le pegó a Marcelo Tinelli por su nuevo perfil político: "Tinelli en la política me parece oportunista. Lo reconozco por su trabajo en la tele", explicó la animadora en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Me gustaría que el próximo presidente sea quien sea, sea alguien preparado. El famoso por famoso no puede ser presidente. Tal vez si arranca por Bolívar, arranca de abajo, se mete de a poco en política. Recién ahí puede ser", consideró Canosa.





En cuanto a su regreso a la televisión con un programa de actualidad, explicó :"Yo ahora en el zapping veo algo de espectáculos y me aburro, son un embole y pienso qué haría yo ahí. Yo me acuerdo cuando los tipos te mataban en la televisión, la misoginia estaba a full y no pasaba nada".





Y opinó sobre la actualidad del periodismo: "El periodismo quedó también en vedette, los periodistas no cuentan la noticia. Sabés para quién están hablando parece que tienen el sobre en la frente, se les nota. Ese show ya no me lo banco. No me vengas a contar lo que tengo que pensar. Por eso yo a la gente le quiero llevar algo distinto".

Y sobre cómo será su nuevo programa contó: "La gente mira su bolsillo, mira su vida, su heladera. Yo con el que sea que venga voy a permitir que opine lo que quiera. No quiero ni puedo cambiarle la opinión a nadie".