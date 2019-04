Verónica Monti: "Sergio estaba con adicciones a tratar; me abrazaba y lloraba como un bebé"

Verónica Monti estuvo en el piso de "Intrusos", América, y confirmó que no sacará ningún libro sobre estuvo en el piso de, y confirmó que no sacará ningún libro sobre Sergio Denis a pesar de las propuestas de editoriales que recibió.

"Él me contaba cosas y sabía que podían salir a la luz. Me abrazaba y lloraba como un bebé, confiaba en mí porque se sentía seguro", contó la novia del cantante.

"Tuve una buena charla con Federico (hijo de Sergio) y se aseguró que no lo grababa. Quiero pedir una mediación para poder visitarlo", destacó.





"No me manejo extorsionando a la gente, no creo haberle arruinado su imagen. Él estaba con adicciones a tratar, la familia me escuchaba pero no actuaba. Sabía que vivía al límite", aseguró Monti.