Tremenda confesión de Zaira Nara sobre la infidelidad: "Me molesta más la desprolijidad que la mentira"

Morfi, Zaira Nara y la cocinera Chantal Abad comenzaron a hablar de las infidelidades. En Telefe , estaban debatiendo sobre cómo se agenda a un ex en el celular a partir de unos posteos de Twitter. En medio de todo esto,y la cocineracomenzaron a hablar de las infidelidades.





La hermana de Wanda afirmó que a ella le molesta más que sean "desprolijos" y que no sepan ocultar las cosas bien a que la engañen. "La mentira me la banco si es prolija, la mentira tiene que ser bien prolija. Me molesta más la desprolijidad que la mentira. Y, más que el engaño me molesta la desprolijidad, si la haces hacela bien", dijo Zaira y agregó que ella "miente bien".





Zaira está en pareja desde hace bastante tiempo con Jakob Von Pessen y ambos son padres de Malaika. Pero parece que esa relación comenzó un poco antes de lo que la modelo confesó, según la deschavó su hermana Wanda también en Morfi. La rubia contó que ella iba a los brazos de su ex, olor a caballo”, por el trabajo de Pessen con los equinos. está en pareja desde hace bastante tiempo cony ambos son padres de. Pero parece que esa relación comenzó un poco antes de lo que la modelo confesó, según la deschavó su hermanatambién en. La rubia contó que ella iba a los brazos de su ex, Pico Mónaco , con “or el trabajo decon los equinos.