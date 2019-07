Susana Giménez: "Me gustaría que la gente vote a Macri; Fernández - Fernández no"

Fundación Zaldívar y además de hablar de su regreso al aire en Susana Giménez estuvo en la gala de lay además de hablar de su regreso al aire en Telefe se refirió a la actualidad política.





"Gasalla por ahora no. Nunca me peleé con él. Hace 15 años renunció al programa Iripino", aclaró la conductora ante algunas versiones.

susana gimenez 1.jpg



En tanto, dejó en claro su postura de cara a las próximas elecciones presidenciales en Argentina





"Yo no me quiero meter mucho en la política pero me gustaría alentar a la gente que vote a Macri, sería bueno para el país", indicó ante las cámaras de "Intrusos", América.





Y agregó: "No sé qué otra opción tenemos. Fernández - Fernández no lo votaría".