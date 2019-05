Pachu Peña recordó su paso por el reality "Gran Hermano Famosos" en 2007 y contó que la pasó muy mal durante sus días de encierro en la casa. recordó su paso por el realityen 2007 y contó que la pasó muy mal durante sus días de encierro en la casa.





"Fui para divertirme, pero duró muy poco, enseguida perdí el interés. Me divertí un par de días y después me aburrió muchísimo y empecé a pasarla muy mal por el encierro", confesó el humorista en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Fue el Gran Hermano donde Amalia Granata hizo pis en el pasto, Nino Dolce se golpeó la cabeza contra la pared, y Carlitos Nair se mostró. Pensé en saltar la pared e irme corriendo por Fleming, quería ver a mis hijos", dijo el cómico. dijo el cómico.

Y sobre esa particular experiencia televisiva admitió: "Ahí no sabes nada de lo que pasa afuera, por eso la pase muy mal, creo que estuve una o dos semanas, pero no podía estar".





"Pensé en saltar la pared e irme corriendo por Fleming, quería ver a mis hijos, eso me terminó de matar. El encierro era un bajón", finalizó Peña.