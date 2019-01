Soledad Silveyra habló en La Once Diez/Radio de la Ciudad y se refirió a algunas diferencias que tiene con Nacha Guevara.





"Cuando se abrió la sede del Teatro Colón en Mar del Plata, fui invitada junto con muchos actores. Cuando entro, estaba Nacha Guevara y Marcelo Polino arriba del escenario. Polino hizo de embajador y compartimos una foto los tres", aseguró Solita en diálogo con el ciclo "Agarrate Catalina".





Y agregó: "Me dijeron que Nacha Guevara me trata de borracha, no me nombra pero dice eso. La voy a llamar un día y vamos a ir a comer".

nacha guevara 1.jpg





Y contó sobre lo laboral: "Voy a actuar de la madre de Alicia Muñiz, una mujer que busca Justicia y la que le reclama a la gente que no piense en el campeón. El de Monzón fue el primer femicidio mediático, cuando ni se hablaba de la palabra femicidio".