Sol Pérez y Federico Bal, ¿juntos?

Bailando 2018 y nadie quiere quedarse afuera del certamen. Nadie, salvo Federico Bal, quien podría no sumarse este año al concurso producido por Laflia, la nueva productora de Marcelo Tinelli. Se viene ely nadie quiere quedarse afuera del certamen. Nadie, salvo, quien podría no sumarse este año al concurso producido por, la nueva productora de

¿Pero qué es lo que le sucede a Fede? Según explicó, además de asegurar que "ya no tengo mucho que hacer porque ya ganamos", el actor puso como excusa a su novia, Laurita Fernández.

"El Bailando siempre me dio mucho y es un placer estar en familia, pero es momento de dar un paso al costado y si Lau va a ser jurado, que no lo sé todavía, pero estaría buenísimo, yo la voy a ver desde mi casa. Después nos juntaremos para comer. No me seduce romper mi pareja de baile y que ella esté en el jurado, y yo bailando con otra chica. Eso a mí no me gusta", explicó Fede en Nosotros a la mañana.

Pero, por otra parte, enterado de que Laurita no estaría como participante en el programa, el público comenzó a proponer a Sol Pérez como compañera de Fede. "Me encantaría bailar con Fede. El tema es que Fede al lado mío es Piquín", dijo la rubia en Pampita Online.

"Ahora que vamos a estar juntos en Magnífica, lo estuvimos hablando. Le pregunté si él tenía ganas de ir, así que igual lo tienen que hablar con Fede, pero de mi parte obvio me encantaría. Creo que estaría bárbaro y sería una gran pareja", afirmó luego. ¿Qué opinará Laurita?

