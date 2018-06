Sol Pérez, furiosa con quienes la trataron de "grasa" por su vestido: "Los insultos fueron casi todos de mujeres"

Sol Pérez recibió todo tipo de insultos y críticas por el vestido que la rubia eligió para lucir en la ceremonia de los Premios Martín Fierro, en la noche del pasado domingo. recibió todo tipo de insultos y críticas por el vestido que la rubia eligió para lucir en la ceremonia de los, en la noche del pasado domingo.

Así las cosas, este lunes, en Pampita Online, programa que Pampita conduce por Telefe y del cual la rubia es panelista, Pérez, hizo su descargo tras los agravios recibidos en las redes por su atuendo.

"Decirme grasa o 'groncha' es agredir. No me parece correcto porque genera bullying. Y tampoco me parece correcto decir que es un vestido para tal o cual cuerpo. Cada mujer se puede poner el vestido que le guste y con el que se sienta cómoda", disparó Sol.

"Es un diseño de afuera, yo lo pasé y me lo hicieron", contó la blonda, que más tarde recibió el apoyo de Pampita: "En las alfombra roja de afuera se ven mucho las dos piezas, el top y la pollera. También las transparencias", explicó.

Después nos colgamos el cartel de 'Ni una menos'. Los insultos fueron casi todos de mujeres y también los medios fomentan la agresión. Fue horrible", concluyó.

