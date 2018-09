Silvia Kutika: "Si vos parás una función de cine estás decidiendo lo que el otro tiene que pensar"

Este miércoles, un grupo de manifestantes anarquistas interrumpieron la proyección de Soledad, la película de Agustina Macri. Los sujetos discutieron con los espectadores y luego provocaron destrozos en un local de comidas del shopping Recoleta Mall.

En este contexto, la actriz Silvia Kutika, que es parte del elenco del film, dialogó con el programa Por si las moscas y se mostró ofuscada por lo sucedido: "Lo lamento mucho, porque me parece que estar en democracia es escuchar todas las voces y respetar voces que a lo mejor no tienen que ver con nosotros pero tienen tanto derecho a expresarse como las nuestras".

"Además hay que dejar que la gente saque sus propias conclusiones, porque si vos parás una función de cine, teatro o lo que sea, estás decidiendo lo que el otro tiene que pensar y dejar de pensar y me parece que eso no está bueno. Me parece tremendo, sea cual el lado del que vos estés. No creo que se tenga que cortar ninguna expresión artística. La gente tiene todo el derecho del mundo a ver la película que sea: son decisiones de cada uno, después les gustará más o les gustará menos", expresó.

Finalmente, Kutika se refirió a la película: "Yo no la había visto terminada, pero la vi y es de una factura impresionante: técnicamente, desde el cuento, desde el respeto. Cuando empezamos a trabajar no sabía que Agustina era Agustina Macri: ella tiene un perfil extremadamente bajo y tanto ella como su hermano son muy respetuosos".

Embed Zurdos impidieron la proyección de la película de la hija de Macri en el Village Recoleta y rompieron todo el cine. pic.twitter.com/X7NCthtecL — Gabriele M. Bracesco V (@BracescoNews) 21 de septiembre de 2018





Embed Incidentes en el Village Recoleta ante el estreno de "Soledad" el film de Agustina Macri. Supuestos anarquistas encapuchados realizaron pintadas en las vidrieras de locales, rompieron los cristales del MC Café y distribuyeron panfletos con la foto de Maldonado. Services a full pic.twitter.com/D4u0KqKia1 — Mario De Cristofaro (@TRIBULACIONES) 21 de septiembre de 2018