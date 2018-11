Shakira explicó su llanto durante concierto en Bogotá

Shakira se emocionó muchísimo en su último concierto en Bogotá, Colombia.

La cantante rompió en llanto y agradeció el cariño y amor de la gente, asegurando que jamás se olvidará de esta presentación.

Hace poco la intérprete confesó que tras el problema de salud que tuvo, pensó que ya no volvería a cantar, por lo que para ella volver con su gira ha sido un gran milagro.

Sobre su llanto ella explicó: "Me emocioné desde 'Estoy aquí'. Cuando vi ese público tan entregado y amoroso conmigo, tan fiel, se me salieron las lágrimas, pero dije 'no puedo llorar, no voy a desafinar', pero después de 'Antología' no pude evitar la emoción de ver ese cariño de mi gente".

