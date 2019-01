Roberto Piazza contra Mirtha Legrand: "Personalmente no me pediste disculpas, una pena por vos"

Roberto Piazza le dedicó un fuerte posteo a Mirtha Legrand en Instagram desde Madrid, España. El diseñador de moda recordó aquella pregunta que le hizo en la mesa hace ya un largo tiempo y que generó polémica.

Embed



"Desde Madrid mi estimada Mirtha Legrand, te digo nuevamente que lo que me dijiste hace tiempo me dolió muchísimo y te quise como una madre o tía. Pero a mí, personalmente no me pediste disculpas. Pediste disculpas a la comunidad gay y yo no soy la comunidad!", comenzó en su posteo Piazza.

Roberto Piazza



"Yo era Robertito cuando te conocí, ese pendejo que llegó de Santa Fe y estuve a tu lado muchos años y me heriste en lo más feo de mi vida y jamás pudimos aclararlo a la gente como vos decís", añadió.





"Fue feo y te perdono, pero vos me enseñaste a ser memorioso y sólo quien fue violado diez años, de los 6 a los 17, sabe el sufrimiento y no me ayudaste, como nadie lo hizo, mas que yo mismo y mi alma. Una pena por vos", finalizó.