Rafael Di Zeo se reunió con una sobreviviente del Holocausto para pedir por los niños que mueren de hambre

Si hay una persona a la que la palabra "sobreviviente" le calza es Eugenia Unger: una mujer qué pasó por cinco campos de concentración, incluído el siniestro campo de Auschwitz, que luchó por su libertad y que, desde su llegada a la Argentina, se ha transformado en una referente de los Derechos Humanos. Es por eso que Rafael Di Zeo quiso contar con su apoyo y su palabra para pedir por los que más están sufriendo en estos momentos en la Argentina: los niños.





El líder de "La 12", la famosa hinchada de Boca, se encuentra inmerso en una campaña solidaria para mostrarle al mundo la delicada situación que atraviesan los merenderos y comedores de la Argentina a través de un documental que producirá Natalia Denegri para los Estados Unidos, y es por ello que se reunió con "Genia", para pedir que no hayan más Holocaustos en el mundo y que se les garantice a los niños el acceso a un vaso de leche y comida todos los días.





Eugenia Unger (nacida como Eugenia Rotsztejn) era apenas una adolescente de 14 años cuando quedó atrapada en el gueto de Varsovia, durante la invasión nazi a Polonia, y fue trasladada a su primer campo de concentración. Pasó por los campos de Majdanek y Auschwitz en Polonia y Ravensbrück, Ratzow y Malchow en Alemania -en los que perdió a su madre, su padre y sus tres hermanos- hasta que en este último se pudo escapar junto a su amiga Ana y quedó bajo el refugio del Ejército Rojo. Después de tres años deambulando como refugiada en Europa, viajó a Argentina junto a su esposo, David Unger, y Leonardo, su primer hijo, donde se convirtió en una abanderada de los Derechos Humanos, fundando el Museo del Holocausto de Buenos Aires y reuniéndose con personalidades del espectáculo y la política tales como Marcelo Tinelli, Susana Gimenez, Graciela Borges, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Juan Manuel Urtubey, quienes la respetan y admiran no sólo por todo lo que tuvo que vivir sino por cómo logró hacer de eso una lucha positiva para la humanidad.





"¡Por favor! ¡Por favor! Qué los chicos no se mueran de hambre por un vaso de leche. ¡Cuánto es un vaso de leche! Cada uno se lo puede dar, pero que no sufran. Yo sufrí tanto y no le deseo a nadie que sufra tanto. Yo deseo para todos ustedes que tengan mucha fuerza, y que tengan paz, tranquilidad y que puedan ayudar a los demás", expresó Unger abrazada a Di Zeo y otros integrantes de La 12, mientras sostenía el cartel "No más Holocaustos en el mundo" con los colores azul y dorado de la bandera xeneize, y su libro "Eugenia Coraje: una historia de vida, memoria y militancia", que le regaló con una especial dedicatoria a un Di Zeo muy emocionado por haberla podido conocer, ya que tanto él como toda la hinchada de Boca apoyan a las víctimas del Holocausto.





Además de este especial pedido por los niños y todos los argentinos que sufren por la complicada situación económica del país, Eugenia también imploró por la paz en el fútbol, rezó pidiendo bendiciones para Di Zeo por sus labores solidarias con comedores y merenderos, y lo invitó al Museo del Holocausto que fundó en la zona de Miami Beach, en el condado de Miami-Dade en Estados Unidos.





Este documental es el primero de varios proyectos que Di Zeo tiene para la televisión de los Estados Unidos. Además de hablar sobre la actualidad de la Argentina a través de la mirada de los comedores y merenderos, Rafael está ultimando detalles con el canal de televisión MegaTV para lanzar su propio show de deportes con vistas al mundial, y también está en tratativas con importantes plataformas de streaming para hacer una serie sobre su vida siguiendo a Boca Juniors por el mundo.