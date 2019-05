¿Qué pasó con la taza de café que se coló en el último capítulo de Game of thrones?

Millones de seguidores notaron que en el último episodio que emitió HBO de la serie Game of thrones apareció una taza de café. Es así como, en el cuarto capítulo, Daenerys no puede funcionar antes de que ella tenga su café con leche. Pero la taza, que se coló en la ficción, ya no estará más ya que HBO la eliminó de forma digital y ahora el lugar estará vació.

Es sorprendente que al equipo de producción se le haya pasado por alto este detalle que enloqueció a la audiencia y fue tendencia en todas las redes sociales.





Pero no es la primera vez que pasa algo así en una serie de HBO. De hecho, en 2018,debieron borrar a dos miembros del equipo de filmación de una escena de Westworld, después de la audiencia acusó que los había visto deambulando por Sweetwater.





HBO jugó con el error del domingo y afirmó que Daenerys realmente había "pedido un té de hierbas".