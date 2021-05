Zulma Faiad: "Hay que entender que en Argentina no hay más lugar para los extranjeros"

Zulma Faiad, fiel a su estilo, fue contundente con respecto a las nuevas restricciones que tomó el Gobierno Nacional por la pandemia: "Hay mucho miedo ahora en la calle, necesitamos que baje un poco todo esto y nos den esperanza porque si no, nos vamos a los caños. Esto tiene que pasar, estamos todos emocionalmente mal. Yo amo la vida, es prioridad absoluta, y en estos días tenemos que resolver que somos nosotros capaces de sacrificar. Todavía no me vacunaron, estoy aguardando la reprogramación porque justo me había dado la vacuna de la gripe. En éste año he vivido con arresto domiciliario por voluntad propia, estoy sola en mi casa. Sí, veo a mis hijas, voy y vengo pero nada más. Veo mucha gente en la calle que ya están hartos y eso asusta. Estamos viviendo una guerra y hay que tomar conciencia de eso. Yo no creo que ésto (el #COVID19 ) venga de los murciélagos, creo mas bien en la mente de un enfermo. Nada es casual de lo que pasa. Acá hay un tema, no hay otra, si o si tenemos que empezar a confiar en la vacuna", dijo la actriz en el ciclo radial "Los Mañaneros", que conducen Andrea Bisso y Diego Pérez.

Con respecto a la educación manifestó que "si sus hijas estuvieran en edad escolar las mandaría a clases presenciales sin duda, porque por mas que hay mucha circulación del virus que hay, los colegios son seguros. El punto está en los medios de transporte."

LEER MÁS Cae estuvo con Jey Mammon y reveló una insólita anécdota con Wanda Nara: "Fue imposible que..."

"Yo amo la escuela publica. Cuando mis padres se separaron, recibí una gran contención por parte de mi maestra, me dio tanto amor. Tenemos que recuperar la escuela pública, pero primero esta la salud. Tenemos que aprender a querernos y a respetarnos más", añadió la actriz.

Por último Zulma Faiad remarcó: "Y hay que entender que acá no hay más lugar para los extranjeros. Cuando digo esto me insultan por las redes, pero si bien éste es un país que se hizo de extranjeros eran "otros extranjeros". Mi abuelo no vino acá puso una piolita en un terreno y dijo esto es mio sin comprarlo, vino a laburar a dar la vida por este país. Yo quiero que vengan esos, los otros no quiero que vengan. ¿Está claro? Como hace cualquier otro país. Yo estuve 7 años como extranjera trabajando en México con contrato, y cada 6 meses tenia que renovar mi visa. Vagos acá no. No los queremos. No estoy en contra del que viene a estudiar y trabajar, estoy en contra del vago que viene a joder".

LEER MÁS Zulma Faiad habló de su salida de "Floricienta" y apuntó contra Cris Morena: "Lloré mucho"