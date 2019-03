Zulemita Menem: "Macri no es un político de raza"

Zulemita Menem pasó este viernes por Pamela a la Tarde y, en diálogo con la conductora del programa, Pamela David, criticó con dureza la actual gestión presidencial de Mauricio Macri.

"Kirchner, como mi padre, fueron estadistas. Macri no es un político de raza. Lo que está pasando en nuestro país es bastante triste, la gente la está pasando muy mal.", dijo Zulemita, que reconoció que tenía más esperanzas con Macri: "Lo voté, pero no lo volvería a votar".

"Nosotros como empresarios tenemos 60 empleados. Estamos pasando una situación muy difícil. Yo tengo mi empresa hace 20 años y no creo haber pasado una situación tan dura como esta", agregó.

Y continuó: "Somos argentinos y espero que el Gobierno encuentre el rumbo. Teníamos mucha esperanza. Me da la sensación de que están pateando penales y erraron los 25 penales que patearon".

"La mayoría no tiene memoria, la historia lo va reconociendo a mi padre, más en estos momentos. Recibo mensajes en mis redes, Carlos te perdonamos, volvé. Bueno, no puede volver porque ya está grande. La gente te quiere mucho y otra gente te odia por la misma razón, no podés pretender que toda la gente te quiera".

"Estaba muy esperanzada en Macri, lo voté. No lo volvería a votar. Vivo en Belgrano, es la primera vez que veo gente comiendo de los tachos de basura", cerró la mujer.

