Zulemita Menem durísima con Viviana Canosa: "Es la persona más mala y siniestra"

La hija del ex presidente lanzó una serie de mensajes muy fuertes contra la conductora. "Ahora se hace la amiga del pueblo", indicó.

Zulemita Menem arremetió sin filtros contra Viviana Canosa desde Twitter y sorprendió a todos.

El detonante fue un comentario en las red social de un usuario, que destacó la labor de la conductora de El Nueve.

“Que espléndida Viviana, la única periodista que queda en TV que no es kirchnerista”, indicó el comentario, elogiando la labor de Viviana en su ciclo, "Nada personal".

Al leer esto, la hija de Carlos Saúl fue lapidaria con la conductora recordando cuestiones personales.

Calificó a la periodista de “siniestra” y hasta la acusó de poner en riesgo uno de sus embarazos.

"Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto; se le va a complicar mandarlo a la B al menos por 4 añitos más .Yo me mantengo sola “frase célebre” que no debería aclarar", comentó Zulemita.

Y luego le escribió a Yanina Latorre: "Vos sabes lo que me hizo pasar (por Canosa) cuando estaba embarazada, con sus inventos maliciosos, es la persona más mala y siniestra. Ahora se hace “la amiga del pueblo” puteando a los políticos.... nunca entiendo porque siempre aclara algo que debería ser normal: ”Yo me mantengo sola”.

