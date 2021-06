Zulemita Menem aclaró si se meterá o no en política

A raíz de algunas reuniones con importantes funcionarios que mantuvo en estos últimos días, la hija del ex presidente habló de lo que piensa.

Zulemita Menem mantuvo una serie de reuniones esta semana con importantes funcionarios, entre los que se encontró el presidente, Alberto Fernández. Las fotos las compartió ella misma en Instagram y generó diversas reacciones de sus seguidores.

"En memoria de mi padre Carlos #Menem Siempre voy a estar al lado de mi provincia para que #LaRioja vuelva a brillar. Generé el encuentro entre el Presidente @alferdezok y la vice Gobernadora @florelop como así también con la Intendenta @inesbrizuelaydoria de Juntos x el cambio", precisó en un posteo.

Y sobre los comentarios que recibió aclaró: "Leo algunas opiniones sobre mi encuentro con el presidente y la posibilidad que me dio para acercar a la Intendenta de mi provincia (radical deJxC) y la vice Gobernadora (peronista) Recuerden, el LEGADO más importante que nos dejó #Menem fue la búsqueda de LA PAZ Y LA UNIDAD NACIONAL".

Y dejó en claro que -por el momento- no se meterá de lleno en política con una imagen junto a sus hijos, Luca y Malek: "No siempre detrás de buenas acciones hay algún interés. Para los que especulan, les cuento que no acepté ninguna candidatura, de ningún espacio, necesito estar cerca de mis hijos y mi madre, fueron tiempos duros que solo lo calma el amor de familia. Seguramente lo evaluaré más".