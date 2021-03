Zulemita Menem contó las señales que recibe de su papá, a un mes de su muerte

La hija del ex presidente habló por primera vez en televisión luego de la muerte de su padre, ocurrida a mediados de febrero. Video.

Zulemita Menem estuvo como invitada este martes a "Es por ahí", América, y habló de su rol como madre y también por primera vez habló sobre la reciente muerte de su papá, Carlos Saúl Menem, ocurrida el 14 de febrero a los 90 años.

"Soy una mamá demasiado protectora", indicó. Y sobre el dolor por la pérdida de su padre, comentó: "Es un proceso de casi un año. Meses de idas y vueltas en el sanatorio. Fue muy duro pero pienso que él esperó a que me organice y acomode todo".

"En la primera internación no estaba preparada, sentí que me moría con mi papá. Nos fue llevando psicológicamente a todos", recordó Zulemita.

Y apuntó: "Me sentí feliz por mi hermano que está acompañado por mi papá. Se fue a los 90 años, una vida fuerte, vivió dos vidas en una".

"Hoy voy al lugar donde él vivía y seguimos yendo como si papá estuviese en su habitación. Me manda muchas señales", indicó.

Y contó una situación particular: "Estaba en su cuarto, tirado en su cama, y me agarró un ataque de llanto. Cuando abro el placard había muchas camperas de él, meto la mano en un bolsillo y lo primero que encuentro es un pañuelo, como diciendo: secate las lágrimas. Son señales, después revisé las otras camperas y no había nada".

"La mejor forma de homenajearlo es seguir con fuerza, es el mensaje que me da", finalizó pura emoción.

