Zulema Yoma había anunciado en 1992, a dos años del divorcio, que se volvería a casar con Carlos Menem, ¿Sucederá?

La ex primera dama contó en la tapa de una revista que volvería a contraer matrimonio con su ex marido. Hoy, en pleno rumor de que lo harían, la entrevista cobró sentido.

Hace unos días, la noticia de que Carlos Menem, de 90 años, y Zulema Yoma, de 77, volvería a contraer matrimonio sorprendió a todos.

Zulema y Carlos se casaron el 7 de septiembre de 1966 y juntos tuvieron dos hijos, Carlitos y Zulemita. El político se convirtió en presidente del país en 1989, y Zulema fue la primera dama hasta que se divorciaron en 1990, cuando Carlos aún seguía como primer mandatario y se supo que él mandó a echarla de la Quinta de Olivos.

Hoy, tres décadas después, y mientras Menem atraviesa un momento complicado con su salud, Zulema volvió a acercarse. A partir de esto, comenzaron las versiones que indicaron que podrían volver a casarse, y las malas lenguas aseguraron que podría ser para no perder el beneficio de la pensión que correspondería a la viuda de un ex mandatario, que supera los 400 mil pesos.

Mercedes Ninci, cronista de Radio Mitre, confirmó que el turno que se había reservado para hoy (22 de julio), pero que finalmente no se usará. “No hay nueva boda entre Carlos Menem y Zulema Yoma. Tenían turno para las 12. Un juez del Registro Civil iba a ir a casarlos al domicilio del ex Presidente en la calle Echeverría, en Belgrano. Pero hoy Zulema me llamó y me dijo: ´Ni Menem me pidió casamiento a mí, ni yo le pedí a Menem que se case conmigo´”. dijo la periodista.

La noticia del posible enlace la dio Mauricio D’Alessandro, en “Fantino a la tarde”. América. “Se casa Menem con Zulema Yoma. Se casan la semana que viene. Pueden salir a desmentirlo. Pero la realidad es que es el triunfo del amor. Yo lo digo por meterme en la vida de la gente porque me parece una historia de amor increíble”, dijo el abogado.

Tal vez, cuando en 1992 Zulema exclamó a la revista Caras que podía volver a darle el “sí” a su ex estaba aun enamorada.

