Zaira Nara: "Wanda es más fuerte, yo no sé si tanto"

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de Instagram al apoyar en público a Joaquín Nahuel, el nene de diez años que hace tortas y que hace unas semanas se volvió muy conocido.

La mujer de Mauro Icardi deseó desde sus historias que Joaquín le haga una torta una vez que la empresaria arribe a la Argentina para apoyarlo en su emprendimiento para poder costear la operación por su cuerpo quemado tras un accidente doméstico.

“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño”, expresó Wanda Nara.

Y añadió sobre el coraje del pequeño: “Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñas y más”.

Horas antes, la empresaria le dedicó tiernas palabras a su hermana Zaira Nara: "Les deseo tanto y de corazón una hermana como la mía... Tengo la bendición de tener un ejemplo de madre, hermana e hijos".

"Y sin duda las mejores de las amigas que se pueden tener y tan impecables seres humanos... Eso es tener fortuna en la vida. Me rodeo de lo que quiero ser en mi vida!!! Buena gente y nada más", cerró a puro elogio Wanda Nara.

En tanto, Zaira Nara habló con el ciclo Intrusos tras ese fuerte mensaje de su hermana en las redes y contó cómo se dio la charla que tuvo con La China Suárez.

"No soy impulsiva, soy bastante pensante. Fue mi forma de manejarme frente a una situación que no era protagonista pero que de alguna u otra manera me terminaba involucrando", precisó Zaira.

Y enfatizó: "Lo único que quería es que no salga nadie herido, hay muchas familias en el medio. Por suerte me parece que ya se calmó todo".

"Wanda estaba en cadena nacional. Si a mi me llega a pasar algo así no podría sobrevivir. Wanda es más fuerte, yo no sé si tanto", finalizó Zaira Nara.