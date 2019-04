Zaira Nara se enojó con la prensa por sacar de contexto un comentario sobre su suegra

Durante la charla, la conductora comentó al pasar, y en tono de broma, que su suegra, la madre de Jakob von Plesse, no la invitaba a comer a ciertos lugares.





Este dato sirvió para que algunos medios informaran que la relación entre ambas no era buena. Ante estas publicaciones, la hermana de Wanda estallara de furia en Twitter.

"Nunca me voy a acostumbrar a que armen historias con argumentos sacados de contexto, o peor aún de momentos de humor. Lo peor es que sé que saben que esa intención que intentan replicar en sus títulos no es la real, pero sin embargo la escriben porque 'vende más'", aclaró la conductora.





Y agregó: "A todos los que 'desinforman' o pierden el tiempo haciéndole creer a sus lectores algo que no es, les pido que no intenten formar un perfil sobre mi persona que no es real"

"Y si les queda alguna duda lean o llámenme antes de escribir sobre mí. Les adjunto una nota de esta semana", finalizó Zaira.





