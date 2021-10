Zaira Nara y Paula Chaves se juntaron en medio del escándalo de Wanda Nara y La China Suárez

En medio de la escandalosa pelea y posterior reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi por los mensajes de La China Suárez que la rubia le encontró a su marido, se dijo que Paula Chaves habría insultado a Eugenia por su mala actitud.

El escándalo se desató el sábado por la tarde cuando Wanda Nara tuvo un ataque de furia después de encontrar mensajes comprometedores con La China Suárez.

Suárez y Wanda tienen amigas en común y aparentemente habrían tomado partido de la situación soltándole la mano a la China.

Como por ejemplo, Paula Chaves, íntima amiga de Zaira -hermana de Wanda-, de quien se dijo que se habría enfurecido con la situación y se lo habría hecho saber diciéndole: "Sos un sorete".

En Intrusos (América TV) se comunicaron con Paula Chaves para tener más precisiones del escándalo: "Hablé con Paulita Chaves, yo le pregunté si había tenido una charla acalorada con la China, y me dijo 'no, no hablé con Euge'", indicó Paula Varela.

"Para Paula la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual, ‘sos un sorete y sos una basura’. Tengo los chats", había afirmado unas horas antes Yanina Latorre en el programa de Ángel de Brito, asegurando que Paula Chaves había tomado partido por las Nara, dado que es íntima amiga de Zaira.

Justamente, en la tarde del martes Zaira y Paula se encontraron en una plaza con sus hijas aprovechando el sol primaveral y reflejaron el momento en una historia de Instagram.

"Mamis de plaza", indicaron en la postal juntas a pura amistad. Y hasta la hermana de Wanda reposteó un mensaje que le llegó con la intriga de lo que hablaron en ese encuentro de amigas.