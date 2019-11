Zaira Nara opinó sobre los rumores de crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, y apuntó contra los periodistas

Zaira Nara se animó a opinar sobre los rumores de crisis entre China Suárez y Benjamín Vicuña. A mitad de año, el chileno admitió que tuvieron una crisis pero al parecer la habrían superado. Sin embargo, ante el casamiento de Pampita y la postergación de la boda de los actores los rumores volvieron a salir a flote.

En las últimas horas corrieron distintas versiones, incluso una decía que el actor estaba enojado con su compañera por que era desordenada y no mantiene su casa limpia ni ordenada.

En Morfi, Telefe, El Chino Leunis le preguntó a Zaira cómo veía a la pareja, y la hermana de Wanda respondió: "¿Pero cuántas crisis les inventan? Los veo re bien. Es tan fácil inventar una crisis. Yo no me quiero meter... pero no suspendieron la boda. Hay muchos periodistas que saben que nombrando a ciertos personajes te van a repostear y vas a tener trascendencia, después si está chequeado o no, es un ‘bueno, no sé, a mí me lo dijeron’. Pero todo esto que leí en Twitter no tiene ningún fundamento”.

"De hecho, Benjamín dio una entrevista hace poco y dijo por qué aún no se casaron, como si tuviera que dar explicaciones! Pero él dijo que la relación está muy estable y no van a apresurar nada, que se van a casar cuando sea el momento, en el lugar donde ellos tengan ganas. Para mí están bien, están pasando un momento bárbaro", sentenció la morocha.