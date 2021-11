Zaira Nara habló de su presente con Jakob von Plessen: "Estamos..."

Zaira Nara presentó ayer su línea de ropa deportiva pero la prensa que cubrió el evento estuvo pendiente de la gran respuesta a la pregunta: ¿Se separó?

Recordemos que su pareja, Jakob Von Plessen, fue cómplice de Mauro Icardi cuando el delantero del PSG se encontró en un hotel de París con la China Suárez. Según la información periodística, el muchacho esperó en el auto durmiendo para no ingresar a la casa y ser grabado solo por las cámaras de seguridad.

"Yo me hago más problema que el resto. Parece que no pero sinceramente hablando me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy mucho más tranquila porque veo que todos están bien y me pone muy feliz. Siento que ya se acomodaron las cosas y pasó", dijo Zaira Nara en charla con Intrusos.

Y sobre la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara, sostuvo: "Me pareció muy prudente, muy sincera Wanda, fue una charla de dos amigas dejando de lado el rencor, si bien pasó poco tiempo fue muy bien. Es difícil decir qué haría uno en una situación así. Ni cómo actuaría ni qué diría. No tengo ni idea. Ahora con el diario del lunes te digo que estuvo bien".

Cuando el cronista de Intrusos le preguntó si estaba en crisis con Jakon Von Plessen, afirmó: "Estamos bárbaro y no quiero involucrame en el tema porque no soy protagonista ni quiero hacerme cargo. Ni decir nada de algo que no tengo nada que ver".