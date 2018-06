"Yuyito" González: "Lo que se está haciendo con los niños no nacidos es declararlos no seres humanos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Amalia"Yuyito" González dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió al proyecto de ley de despenalización del aborto que ya tuvo media sanción en Diputados (129 votos a favor y 125 en contra).

Diputados, Amalia aseguró: "Lo tomo como lo que es: un debate donde se conoció la postura de cada sector, los que están a favor del aborto y los que no estamos a favor. Se conoció en qué postura y cómo piensan cada uno y a partir de cómo piensan es cómo deciden, así que hay que tener cuidado con los opiniones de cada diputado a la hora de votar y qué partido representan, porque hay que ver si uno quiere que lo represente alguien que tiene una postura a favor de la muerte de los seres humanos. Esa es mi postura: se trata de seres humanos entonces tengo que fijarme bien a quién voy a votar de acuerdo a cómo piensa esa persona, ese legislador, diputado, senador o ese partido político". Sobre la media sanción que tuvo el proyecto de ley enaseguró:







"Estoy con expectativa de que el Senado no lo apruebe y que el Estado verdaderamente implemente los mecanismos de ayuda, contención y manutención de las mujeres que se encuentran con un embarazo no deseado".





"En ningún momento mencioné la palabra experimentos, yo hablo de principios genocidas, de declarar que el ser humano no es un ser humano, eso es un principio genocida, es quitarle el rango de ser humano al ser humano. Y a través de esa postura justificar cualquier acción que se cometa contra el ser humano", comentó la ex vedette y actual conferencista motivacional, aclarando la transcripción en los medios de unas declaraciones radiales que realizó hace unas horas.

"Entonces lo que se está haciendo con los niños no nacidos es declararlos no seres humanos. Esa es mi postura con la cual no estoy en lo más absoluto de acuerdo, me parece que proviene de un desconocimiento científico, ya no hablemos de otro tipo de pensamiento ni de conclusión. Es negar la ciencia, es negar la vida del ser humano", fundamentó González.

"Puedo mencionar a Hitler que era un genocida o a otros ya que a lo largo de la humanidad no fue el único: todo está basado en quitarle el rango de ser humano al ser humano. Jamás mencioné la palabra experimento", finalizó.