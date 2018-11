Yasmin Corti a Laurita Fernández: "Yo no soy ninguna quilombera"

Yasmín Corti fue removida del elenco de "Sugar" después de que asegurara públicamente que había tenido una relación con Laurita Fernández. fue removida del elenco dedespués de que asegurara públicamente que había tenido una relación con Nicolás Cabré , actual pareja de

Anoche, en el Bailando, La jurado y la bailarina volvieron a verse las caras tras la desvinculación de Corti, de la mencionada obra.

"Me llamaron de la producción de Sugar y que te echaron por quilombera. Me dijeron que no quieren tener a alguien que moleste a la estrella (Laurita Fernández)", comentó Ángel de Brito.

"No fuimos novias como para tener una historia. Yo siempre fui buena compañera. A mí me interesaba dejar en claro que yo no tenía nada que ver con la decisión", se defendió Laurita. Y agregó: "Yo pedí que siguiera pero fue una decisión de la producción".

Por su parte, Yasmín no creyó en las palabras de Laurita: "Sos muy inteligente y no te creo que te hayas enterado por las redes". Y añadió: "Yo creo que la decisión de un protagonista tiene peso sobre un productor. Y acá me lo vas a negar. Sos Laurita Fernández, siempre hacés lo mismo", retrucó Corti.

Cabe mencionar que durante la jornada del lunes, PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Yasmín Corti sobre su remoción de Sugar. La bailarina se mostró dolida por haber quedado sin trabajo y dijo que Laurita podría haber incidido en la decisión de la producción que la bajó del espectáculo.

"Sé que los protagonistas de las obras tienen el poder de amenizar o fogonear la situación y para mí no amenizar la situación también es una manera de incidir. Estoy convencida que la postura de Laura tuvo que ver en la decisión de Yankelevich", fundamentó.

"Estoy abatida, estoy sin trabajo. Tuve una propuesta laboral de Bien Argentino pero en realidad fue un aviso de que quieren charlar conmigo, todavía no me senté a hablar con ellos", concluyó.

