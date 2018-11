Yasmín Corti: "Estoy convencida que la postura de Laura tuvo que ver en la decisión de Yankelevich"

"Me llamaron de la producción de Sugar para comunicarme que me desvinculan del elenco, o sea, que se mi desvincularon es porque estaba en el elenco. No me dieron los motivos", comentó Yasmín.





"Sé que los protagonistas de las obras tienen el poder de amenizar o fogonear la situación y para mí no amenizar la situación también es una manera de incidir. Estoy convencida que la postura de Laura tuvo que ver en la decisión de Yankelevich", fundamentó.





Y cerró: "Estoy abatida, estoy sin trabajo. Tuve una propuesta laboral de Bien Argentino pero en realidad fue un aviso de que quieren charlar conmigo, todavía no me senté a hablar con ellos".



Esto explicaba Fernández sobre la salida de Corti de la obra.





