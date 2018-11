Gustavo Yankelevich dio detalles de cómo fue el momento en que le comunicaron que Laurita Fernández, protagonista de la obra "Sugar", no podía ir a la gala de los Premios ACE por su rol de jurado en el "Bailando".

"El viernes a la noche o sábado me llamó Laurita y me dijo que no le permitían ir a los premios. Ahí le dije que iba a hablar yo", dijo el productor en el ciclo "Ya somos grandes", TN, que conduce Diego Leuco. dijo el productor en el cicloque conduce

Embed Gracias Marcelo ( Don Berto ) @cuervotinelli el mismo sentimiento que tenes por mi yo lo tengo por vos, y agrego que sos un Guerrero.Pero ayer me hubiese gustado que en los Premios ACE hubiese estado Laurita jajajajaja !!! Te Quiero !! https://t.co/8fvlLM9R9F — Gustavo Yankelevich (@YankelevichG) 30 de octubre de 2018







"Llamé por teléfono al Chato Prada porque no quería molestar a Marcelo (Tinelli) y él después me llamó que había hablado con Marcelo y me dijo que la necesitaban en el piso", comentó. comentó.





"Le dije que no respetan ni la edad. No me sentí bien por ella (por Laura)", cerró.