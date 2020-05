Yanina Screpante habló sobre la porno extorsión a Pocho Lavezzi: “Hay fotos subidas de tono”

Yanina Screpante se desentendió por completo del escándalo que mantiene su ex Ezequiel Pocho Lavezzi con Cynthia, una mujer - con la que habría mantenido una relación- que lo habría porno extorsionado.

La modelo explicó en una entrevista con Celeste Muriega y Tucho, para el programa "El after de la previa" radio UrbanaBA, que no es la primera vez que les llegan mails y mensajes con amenazas de sacar a la luz material prohibido pero sostuvo: “Esta vez no tengo nada que ver por suerte con el quilombo”.

Sobre de qué fotos se trataría, Yanina admitió que ellos eran de sacarse imágenes jugadas: “Uno se saca fotos como cualquier pareja”, dijo y continuó: “Yo no se cual es contenido. A mi en un momento nos había hackeado, me extorsionaron por mail y ya nos habíamos separado. Él me dijo que no le diera bola porque me iban a seguir pidiendo plata”.

Entonces, admitió que existen “fotos subidas de tono”, al menos de ellos dos.

“A mi me la mandaron (la amenaza) una vez y a él, que quizás es una persona más famosa, le mandan todos los días y se hincho la bolas”, dijo sobre la presentación de la denuncia.

“El caso quedó desestimado en la Justicia por falta de pruebas”, dijo sobre la causa y agregó. La denuncia la presentó Pocho por medio de su abogado, él está en Saint Barths junto a su novia Natalia Borges. El ex jugador aseguró que tanto él como su pareja recibieron intimidaciones por Instagram.

