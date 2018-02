Yanina Latorre y Beto Casella aclararon algunas diferencias al aire: "No bajo línea para la edición"

Yanina Latorre y Beto Casella hablaron al aire el martes y cara a cara en "Los Ángeles de la mañana". hablaron al aire el martes y cara a cara en

"Yanina es televisiva y te deja títulos. Yo te demostré personalmente que tengo límites y cuando hay que cuidarte lo hago. Si una panelista dice que le cae mal, yo no le puedo decir. No bajo línea para la edición", indicó el conductor de "Bendita". indicó el conductor de





"Te editan lo negativo y todas tus cotorras... Yo no lo veo, me avisa gente que me quiere y me mandan los videitos por WhatsApp. El año pasado era un informe diario largo. Fueron años y años de darme", expresó Latorre sobre los informes del programa de Casella.