Yanina Latorre se quebró al aire: "Diego es el amor de mi vida pero yo quiero...."

Después de confirmar que está separada de Diego Latorre desde hace 6 meses, Yanina no pudo aguantar su llanto al ver a su ex esposo en una foto gigante en una pantalla.

En charla con Ángel de Brito, Latorre dijo que si bien es el hombre de su vida y lo ama, quiere saber qué quiere ella de la vida y que se lo merece.

“Estamos separados hace seis meses… El motivo de la separación soy yo. Empecé a querer estar sola, tranquila, ver qué pasa conmigo. Quería probar, ver si banqué a Diego por cariño o por amor. Yo no creo en la utopía, a mí no me molesta ni el sexo, ni los cuernos, ni la infidelidad porque el amor trasciende todo eso”, dijo.

“¿Cuando lo ves ahí atrás, qué te pasa?”, preguntó Ángel de Brito que llevó adelante en LAM una entrevista mano a mano.

“No me hagas llorar, es Diego. Él es el amor de mi vida, pero yo quiero darme la oportunidad de ver qué quiero yo con mi vida. No me hagas llorar. Yo estoy mejor que él. Él es el que está buscándome, esperándome. Él es el amor de mi vida, es Diego, es hermoso y yo lo amo, pero quiero estar sola. Tengo el derecho, me lo gané", dijo entre lágrimas.

