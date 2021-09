Yanina Latorre mostró cómo quedó después de pasar por el quirófano

Yanina Latorre pasó por una operación y, a los pocos minutos, salió en Los ángeles de la mañana desde la habitación de la clínica. La panelista se mostró al aire junto a su pareja, Diego Latorre, en un móvil con el ciclo matutino de El Trece.

Hace unos días, la "angelita" había anticipado que tenía que realizarse una importarte intervención. "No es que me esté quedando ciega pero tengo principios de cataratas. Me van a poner una lente intraocular", detalló la mujer del comentarista deportivo.

"Estoy medio boleada por la anestesia. Estoy desayunando, me siento bien, solo me arde un poquito el ojo. Todavía veo nublado pero estoy muy bien. Estoy feliz aunque no parezca. Veo todo, nunca más usé anteojos, veo los colores, me veo la cara, los veo a ustedes. Son lindos", expresó Yanina.

En diálogo con Diego Latorre, Ángel bromeó sobre la amabilidad que notaba en su panelista. "Viste Diego que buena esta versión de Yanina media anestesiada, media drogada. Me encanta esta versión light", señaló el conductor.

Por último, Ángel quiso saber cunado le daban el alta. "¿A qué hora te podés ir de la clínica?", preguntó el periodista. "Ahora. Ya me desperté, pude caminar, estoy desayunando", indicó Yanina, quien la próxima semana volverá a Los ángeles de la mañana.