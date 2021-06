Yanina Latorre, molesta por la visita de Nancy Duré en "LAM": "No voy a tolerar esta falta de respeto"

Este año Nancy Duré trabajó durante varios meses en "LAM". Allí, tuvo unos cuantos cruces con Yanina Latorre, con quien no parecía llevarse del todo bien.

Duré charló la semana pasada con PrimiciasYa.com a través de un live de Instagram y aclaró que su reemplazo era temporal. De esta manera, desmintió al rumor que desliza que la habrían echado por Yanina.

Sin embargo, Nancy aseguró que Yanina habría hecho de todo para que ella se sintiera mal y decidiera irse antes de tiempo. "Si bien ella no me sacó, es verdad que me estuvo hostigando todo el tiempo para que yo quisiera irme. Pero yo no me iría del programa por algo que ella hiciera. Ahora no estoy porque se terminó el reemplazo y si existe de nuevo la posibilidad de estar en el programa yo vuelvo muy contenta", afirmó.

Además, aseguró que Yanina sufre una "patología": "Yo no soy psicóloga, no tengo conocimientos profesionales sobre el tema, pero sí me gustaría que algún psicólogo que esté viendo diga cuál es la patología que tiene ella ya que necesita permanentemente estar denigrando a otra persona como para reafirmarse. En este caso fui yo, pero antes han sido varias personas".

Y la trató de insegura: "Calculo yo que debe haber algún tema de inseguridad ya que permanentemente para sentirse bien tiene que agredir al otro. Yo creo que todos deberíamos ir al psicólogo porque todos arrastramos cosas y todos actuamos en base a lo que de alguna manera nos ha pasado en la vida. Pero observando la situación, creo que algún problema tiene porque no se entiende".

Este viernes, Nancy Duré estuvo en el piso del ciclo de Ángel de Brito y a Yanina no le gustó nada: La periodista terminó diciendo en la cara de Latorre que la consideraba una mala mujer.

"¿Vos te pensás que yo voy a contestar esta estupidez que dice alguien que busca ser famosa hace más de 20 años? No voy a tolerar esta falta de respeto", dijo Yanina. Y al ver que Nancy quería contestarle, ella la frenó: "Te pido que te calles la boca porque se te fue la mano".

Luego, Yanina arrojó: "No el hice nada. Cuando vos Ángel te fuiste, se enojó porque criticamos a los portales. Ahí se la agarró con todo... es triste que tenga que hacer toda esta grasada para pegar tres notas. Empezó a hablar de mis peleas... todo porque odio a los portales. Eso no me hace mala persona".

