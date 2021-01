Yanina Latorre desde Miami: “¿Por qué no hablan de que en Argentina no vacunan a nadie?”

Yanina Latorre desató una gran polémica por la vacunación del coronavirus a su mamá en Miami. Y harta de los ataques en su contra, la mediática grabó una serie de stories en Instagram donde mostró toda su furia.

“Como se nota que no tienen un porong* de qué hablar que están todos los programas de Buenos Aires hablando de mi. Agradezcan que les di tema a todos, que estaban al pedo y aburridos”, arrancó Yanina, que luego decidió criticar a la vacunación que se está dando en la Argentina: “¿Por qué no hablan de la vacuna rusa? Que no les van a dar la segunda dosis, y que sin eso no son efectivas, las únicas que son efectivas sin segunda dosis son las de Pfizer y la otra, amor”.

“Hablen de eso, hablen del quilombo de que ahí no vacunan a nadie. Que lo que hicieron... que la cadena de frío.... Lo que yo hice es lo que cualquiera haría”, indicó antes de explicar sus elogios hacia Estados Unidos: “Rescaté a un país que te recibe bien, amén de dos o tres periodistas con mala información que los perdono porque entendieron mal”.

Por último, Yanina aseguró que quería hablar con el alcalde de Miami, y le pidió a sus seguidores la posibilidad de concertar una reunión con él. “Si alguno de los que me lee tiene contacto con el alcalde de Miami me gustaría hablar con él, así le explico todo, y el alcalde de Miami me va a entender y me va a amar, porque él también un día vino acá”.

