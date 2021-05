¡No es Yanina Latorre! Marcelo Tinelli anunció quién reemplazará a Ángel de Brito en el jurado de "La Academia"

Ángel de Brito viajó hace unos días a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus. Desde Miami, el conductor de "LAM" reveló que le habían colocado la dosis de Johnson & Johnson. Ahora bien, tras una semana de haberse inoculado, el periodista de espectáculos contrajo el virus.

Frente a dicha eventualidad, De Brito utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar al respecto: “Me siento bien. Por suerte, no tuve síntomas fuertes, solo un poco de fiebre. Ahora solo me queda esperar los días de aislamiento hasta que me dé negativo y pueda volver a casa”, indicó Ángel.

También agradeció el apoyo que le han brindado desde que se supo lo de su contagio: "Gracias por la buena onda. Estuve leyendo algunos de los comentarios que me llegan: la gente me ofrece comida, bebidas, medicamentos y todo, muchos argentinos y mucha gente que me conoce de acá (Miami)”.

Sobre su reemplazo en “ShowMatch: La Academia”

Ante la indisposición de Ángel, la producción del reality que conduce Marcelo Tinelli debió tomar una decisión rápidamente debido a que el debut será el lunes 17 de mayo y, para esa fecha, Ángel de Brito todavía estará aislado, por lo que deberán cubrir su lugar en el jurado.

Y si bien se barajaron varios nombres, como el: Lourdes Sánchez y Flavio Mendoza, Tinelli comunicó este miércoles quién ocupará el lugar de Ángel: será nada más y nada menos que la mujer del Cabezón, Guillermina Valdés.

"Debido al COVID positivo de mi querido @AngeldebritoOk, en el primer ritmo de @ShowMatch La Academia, este será reemplazado en el jurado por mi mujer @guillevaldes, a la que le agradezco que me acompañe en este nuevo ciclo. Nos vemos el lunes a las 21 por @eltreceoficial", contó Marcelo en Twitter, descartando también a Yanina Latorre, quien se había postulado para ocupar el rol de jurado en lugar de su compañero.

