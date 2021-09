Yanina Latorre a Luciana Salazar: "Mandame 40 cartas documento, no estás bien de la cabeza"

Sin nombrarlas, Luciana Salazar habló en Los ángeles de la mañana, El Trece, y adelantó que le envió una carta documento a Yanina Latorre y Cinthia Fernández.

"Me pareció todo horrible lo que hablaron hoy (por ayer). Igual me sirve para dos que hablaron ahí para mi causa. Ya saben que tuvieron carta documento", precisó indignada Luli, luego de que en el ciclo que conduce Ángel de Brito se mostrara el documento del acuerdo judicial entre la rubia y su ex pareja, Martín Redrado.

Y agregó casi el borde del llanto: "Hablo porque soy súper educada y hablaron de una persona que la está pasando súper mal afuera y la nombraron, tengan cuidado, es feo".

Luego de ver esta nota, Yanina Latorre explotó: "Esta chica está mal del marote, yo no di información, acá hay un documento. Pía trajo el documento y lo leyó".

"Mandame 99 cartas documentos. Nombrar a Ana Rosenfeld, que yo di la primicia de lo que le está pasando y lo traté con respeto, no sé qué tiene de grave", siguió enardecida.

Y cerró: "Luciana, no estás bien de la cabeza, si querés mandame 40 cartas documentos. No dijimos nada malo, es un documento que se firmó en presencia de su abogada, Ana Rosenfeld. ¿Que? ¿No se la puede nombrar porque el marido está internado? Por favor".