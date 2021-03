Yanina Latorre a Luciana Salazar: "No te estoy diciendo que seas ni put* ni chorra"

La panelista de "LAM" se enteró por PrimiciasYa.com que la ex de Martín Redrado le iniciará acciones legales y al aire se despachó con todo.

Luciana Salazar dialogó este jueves con PrimiciasYa.com y confirmó que les iniciará acciones legales a Yanina Latorre y a Cinthia Fernández tras las versiones de las "angelitas", quienes aseguraron que la modelo lo extorsionaría a Martín Redrado con un video prohibido con el fin de garantizar una manutención para Matilda, su hija.

"Yo no voy a decir qué contiene el video, pero hay un video en manos de Ana Rosenfeld, que Redrado sabe de su existencia, que se supone que vos dejás de mantenerme, me dejás en Pampa y la vía, y este video sale a la luz", dijo la esposa de Diego Latorre en "Los Ángeles de la Mañana".

Y Cinthia, reveló: "El contenido sería, de ese supuesto video, en donde Martín Redrado estaría teniendo relaciones con Luciana Salazar".

En diálogo con PrimiciasYa.com, Luciana confirmó que les inicia acciones legales a Yanina y a Cinthia: "A Yanina Latorre la veré en la Justicia, tanto ella como Cinthia Fernández, me injuriaron. Me acusaron de delitos y se metieron con mi hija, ambas".

LEER MÁS Luciana Salazar tras la fuerte frase de Martín Redrado: "Fue mi novio 8 años y se olvidó por todo lo que me hizo pasar para llegar a ser madre"

"Una se metió con la identidad y la otra con cosas oscuras. No se lo voy a permitir a ninguna de las dos. Porque eso no es información es desinformación solo para ensuciar", remarcó Salazar.

Y en "LAM", la panelista se mostró desafiante al enterarse a través de este portal que la modelo le iniciará acciones legales: "Le molestó lo del videito, el arreglo, que tenía que volver con Redrado por la guita. A ver Luciana, es opinión… Méteme 40 juicios, hay libertar de expresión, no te estoy diciendo que seas ni put* ni chorra, reina. Estás con Redrado… A mí me llegó, no la recibí”, señaló Yanina.

Por su parte, Cinthia dijo. “Le va a tener que mandar una carta documento al país porque yo ni siquiera le dije como le está diciendo todo el mundo, yo no le dije y no le digo ‘psiquiátrica’ como le está diciendo todo el mundo y todas las redes sociales y entonces que agarre un papel higiénico y que empiece a redactar… Yo tengo mi derecho a opinar”.

“Ella nos quiso iniciar acciones judiciales y el abogado le ha dicho ‘no reina es imposible porque es la opinión de ella’, entonces te dice que no la nombres”, trató de explicar Latorre. “¡No lo voy a hacer! Lo único que me faltaba que me censuren mi opinión”, advirtió Fernández.

LEER MÁS Luciana Salazar: "A Yanina Latorre la veré en la Justicia, me acusó de delitos y se metió con mi hija"