Yanina Latorre lleva a la Justicia a Ulises Jaitt: "Voy a demandarlo por acoso y hostigamiento"

Luego de la denuncia que Ulises Jaitt radicó en el INADI contra Lola Latorre, Yanina afirmó hoy que llevará a la Justicia al hermano de Natacha Jaitt.

"Buen día, ¿pidió perdón Lola a Nacha?, si públicamente se ríe de una discapacidad, lo que debe ser en privado. Denuncié a Lola Latorre por discriminación a la gente que tiene Parkinson ante el INADI. Es una falta de respeto a todos los abuelos que tienen la enfermedad", escribió hoy Ulises para confirmar la noticia.

En tanto, Yanina dijo en el programa "Los ángeles de la mañana": “Habla más de él que de mí. Está obsesionado, yo nunca hablé de él ni de su familia. Yo siempre hablé de lo que le pasó a mi familia, que ni siquiera creo que lo armó él. Yo fui la víctima y fui muy respetuosa con su hermana”.

LEER TAMBIÉN: Tensión entre Julieta Prandi y Luciana Salazar por Emanuel Ortega

Y redobló la apuesta: “Creo este chico no está bien, que en un estado de desesperación por querer volver al medio, al ruedo, laburar, pegar un móvil o cuatro notas, se obsesionó conmigo y Lola. Nosotras somos dos mujeres que nunca le hicimos nada. Nunca le respondí y lo hago ahora”.

“Pero me parece que este chico, al que jamás le hice nada sino todo lo contrario, se obsesionó con nosotras dos y está todo el día así. Creo que son más graves sus insultos hacia una nena, porque es tío de dos criaturas”, agregó.

“Le voy a hacer una denuncia por acoso y hostigamiento, y no es una amenaza. Habla de barbaridades que me mandan, del Inadi… Y no es para una mala burla, que reconozco que hice un mal chiste y me desubiqué. ¿Pero qué quieren que haga? Me van a mandar a la hoguera”, concluyó Yanina Latorre.

LEER TAMBIÉN: Marcelo Polino se aleja de Tinelli y su suma al equipo de Florencia Peña en Telefe