Yanina Latorre intimó al Nueve y a Beto Casella

Yanina Latorre y Beto Casella se cruzaron fuerte al aire en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

La pica entre ambos viene hace rato y estalló cuando en "Bendita", ciclo que conduce Casella, se mostró un informe sobre las famosas y el polémico producto de belleza que promocionan y se habría enfocado en la figura de Latorre y no el el resto de las mujeres del medio.

LEER TAMBIÉN: Tremendo cruce entre Yanina Latorre y Beto Casella: "Ustedes están obsesionados conmigo"

"Tienen una obsesión ustedes conmigo. ¿Por qué solamente me pones a mí? No me va a dar la razón nunca, prefiero no salir nunca más ahí", indicó furiosa Yanina.

"Si vos tenés un tema con salir en Bendita, nos decís: no quiero salir más y capaz lo arreglamos. El otro día te defendí, eran tres, ¿eso no lo viste? Ves lo que te conviene", le contestó Beto.

Y Latorre retrucó: "No es una estafa en serio Beto, hablalo con un abogado. Yo no soy ninguna boluda aunque vos creas que lo soy, te aclaro que me hago, soy contadora pública nacional".

La panelista de LAM y esposa de Diego Latorre se siente hostigada por el ciclo de resumen de medios y por tal motivo decidió intimar al canal emisor, El Nueve, y al conductor del envío, Beto Casella, para que no la pongan en ningún informe más. Veremos cómo queda todo.

LEER TAMBIÉN: Nai Awada atendió a Beto Casella por su publicación en Twitter: "Pésimo conductor y mala persona"