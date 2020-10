Yanina Latorre sobre la internación de Diego por COVID: "Estoy angustiada"

Yanina Latorre se mostró angustiada ante la internación con un cuadro de neumonía producto de un COVID-19. El ex futbolista y actual comentarista deportivo se encuentra en Los Arcos donde es tratado tras el contagio por covonavirus.

"Yo ayer lo veía mal. Le costaba la respiración pero a la mañana no tenía fiebre. Es una enfermedad particular. Se les pone la cara particular, la voz le cambió...", expresó Yanina en charla con sus compañeros de "Los ángeles de la mañana".

Y reveló angustiada: "En un momento empezó a llorar Dieguito (su hijo menor) diciendo ‘papá no vuelve’, Lola que empezó a decir ‘yo soy la culpable, yo traje el covid’. Se generótoda una situación. Nadie se podía acercar, despedir ni abrazar. Lola lloró un montón, dice que la culpa es de ella”.

LEER TAMBIÉN: Romina Pereiro sobre los dichos de Patricio Giménez: "No lo voy a dejar pasar, porque sería retroceder en el tiempo"

Visiblemente conmovida por lo vivido, Yanina se quebró al contar que no pudo despedirlo. “No lo pudimos despedir. Le di un beso en la mano porque no sabés cuándo lo vas a volver a ver. Es una pelotudez lo que estoy diciendo! Pero estoy re angustiada porque estoy sola con los chicos y no sé si yo tendré el covid”, dijo.

“Le preparé un bolso con ropa, la notebook, porque es una enfermedad solitaria, no le ve ni la cara al médico. Como está todo colapsado acá (en San Isidro, lugar donde residen), yo le pude conseguir un lugar en Los Arcos”, enfatizó Yanina.

“Él va a pasar unos días mal, incómodo, es lo que le está pasando a todo el mundo. Tiene una neumonía leve, es bilateral porque está en los dos pulmones. No necesita respirador. Lo más probable es que en 3 o 4 días ya esté bien”, sentenció esperanzada.

LEER TAMBIÉN: El llamado de la abuela de 98 años de Patricio Giménez en medio de la feroz pelea con Jorge Rial