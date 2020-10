Yanina Latorre hizo su mea culpa por las bromas a Nacha Guevara: "Me reí de un tic y me salió como el culo"

Tras el escándalo desatado esta semana, Yanina Latorre explicó este viernes en "LAM" (El Trece) el motivo por el cual se burló de los temblores de Nacha Guevara en sus vivos de Instagram.

"Yo me hago cargo, le pido disculpas a Nacha pero quiero aclarar que yo pensé que era un tic. Era algo de lo que todos hablaban, no seamos hipócritas. Pero nunca me burlé de una enfermedad, me reí de un tic y me salió como el culo", comenzó diciendo.

"Yo no reparé en nada. Lo dije al pasar, burlándome de un tic que le veo siempre. Esto igual fue hace como tres meses pero lo sacan ahora a propósito", agregó.

LEER MÁS Nacha Guevara bromeó sobre sus temblores: "¿El título de la canción es un homenaje a mí?"

Luego, se refirió a su hija Lola y a la conversación privada que mantuvo con Nacha: "Lo de Lola fue una frase al pasar, no creo que sea algo voluntario y de hecho, nadie reparó en eso. Hasta que este fin de semana lo levantaron y se empezó a hablar. Me preguntó qué era lo que podía hacer porque estaba muy angustiada y yo le dije que pidiera disculpas".

"Le mandó un mensaje y ella se lo respondió al día siguiente. No puedo decir nada de ella: Nacha le contestó muy bien, fue muy amorosa", remarcó Yanina. Y cerró: "Yo no justifico nada, me hago cargo. Hice una broma, me salió como el culo, me desubiqué".

LEER MÁS Lucas Spadafora le pidió disculpas a Nacha Guevara: "Fue un error del cual me hago cargo"