Yanina Latorre habló sobre la infidelidad de Diego: "Sólo se calentó con una prostituta"

Yanina Latorre pasó uno de los años más difíciles de su vida luego de los diversos escándalos en los que se vio involucrado su marido, el ex futbolista Diego Latorre.

Ahora, la familia entera se encuentra de vacaciones en Miami, pero la rubia se tomó una pausa para dialogar con la revista Gente sobre los momentos posteriores al estallido del #PuntitaGate:

"Luego de lo que pasó pude volver a confiar, porque él es mi compañero, mi amigo y un gran padre. A mi edad nada me asusta. Nunca creí en la fidelidad: es una utopía. Siempre dije que un polvo se perdona", arrancó Yanina.

Luego, reveló qué fue lo que realmente le molestó del escándalo: "Me dolió la berretada de la situación, la maldad y el ensañamiento hacia una familia". Y agregó: "Es un precio demasiado caro el que pagó por un polvo berreta. No entiendo cómo existe gente que publica y dice cosas tan graves de la vida privada de una persona, sabiendo que tiene hijos. Porque en definitiva él no cometió ningún delito: sólo se calentó con una prostituta".

"Nunca dejamos de tener sexo; nada cambió entre nosotros. En estos veintitrés años juntos aprendimos a conocemos... y demasiado. Lo bueno es que sabemos disfrutar cuando estamos a solas", aclaró. Y sumó: "Es un trabajo estar en pareja y un cuerno no rompe una familia. Nosotros lo somos de verdad. Nos pasan cosas como a todos". ¡Terrible!

