Yanina Latorre tiene una enemiga menos: hizo las paces con una colega en vivo

El día del amigo sirvió para que la rubia y otra de las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito dejen sus diferencias de lado y sellen, por el momento, un pacto de paz.

Yanina Latorre y Andrea Taboada se reconciliación después de mucho tiempo de desencuentros este lunes en “Los ángeles de la mañana”, El Trece.

"Voy a anunciar ya que estamos la reconciliación de Yanina Latorre y Andrea Taboada, en el Día del Amigo, felicidades chicas. Tanto que me preguntaron por qué se peleaban, ya están amigas de vuelta", dijo Ángel De Brito cuando comenzó su ciclo ante el aplauso de las protagonistas,

"No, y le dije cosas lindas, vos querías que me acercara y me acerqué", dijo Yanina dando a entender que todo se debió a un pedido del conductor.

LEER TAMBIÉN: Yanina Latorre furiosa contra Marina Calabró y Diego Leuco: “Ella es una pelo… y él es un inútil”

Andrea Taboada reconoció que la rubia le regaló unos dulces como símbolo de paz. La que quiso arruinar el momento fue Mariana Brey: "No es que quiera tirar leña al fuego en el Día del Amigo, pero…”, comenzó diciendo y luego agregó: “No lo hago, mejor no lo hago".

"No lo hagas, que dure un segundo la relación", dijo de Brito que sabe que esta paz no durará demasiado.

La pelea tiene algunos meses, Andrea Taboada contó -sin decir qué- que la mujer de Diego Latorre "se mandó una macana conmigo".

"Siempre te has considerado una mujer que se banca todas, que se banca muchas. Uno a veces discute, yo tengo mi opinión, vos tenés la tuya. Eso significa que no coincidimos. Eso no se llama ataque, se llama pensar distinto. Yo te banqué en muchas. En muchas, muchas. Y no quiero dar detalles. Como tampoco quiero dar detalles sobre por qué estamos separadas", dijo Taboada en su momento.

"Ahy una cosa que no pudimos hablar porque vos sos una persona que, para mí, no puede reconocer sus errores. NI siquiera pedir disculpas. Vos te mandaste una cagada conmigo. Yo te dije que estaba triste por esa cagada y no lo podés reconocer. No hay un plan sistemático para atacarte. No tendría ningún sentido. Es eso. Vos hablás en las redes. Yo trabajo en LAM. Salimos a bancarte cuando te atacó Evelyn, pero sería muy extenso. Y yo solo hablo en LAM", agregó.

LEER TAMBIÉN: Charlotte Caniggia renunció al programa de Pampita, ¿por culpa de Yanina Latorre?