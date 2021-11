Yanina Latorre disparó contra Noelia Marzol y aseguró que es la más odiada de La Academia

Este viernes, Yanina Latorre arremetió en LAM contra la personalidad de Noelia Marzol y aseguró que es la más odiada de La Academia de ShowMatch.

“¿Qué te pasa con Noelia?”, consultó Ángel de Brito y la angelita se sinceró: “La odian todos. No lo digo yo sola, es así. Se subió al pony”.

“Dicen que maltrata, contesta mal y se cree que porque tiene al bebé y es madre tiene que ser la primera maquillada y peinada”, explicó.

“A mí esa cosa de la madre no me va. Todas laburamos y todas tienen el mismo derecho, con o sin bebé. Los compañeros no la quieren”, sentenció Latorre.

“¿Te molesta que vaya con el hijo?”, le consultaron, pero Yanina indicó: “No, por lo que me contaron nadie tiene problemas con el bebé. Marzol es mala compañera. Maltrata, destrata y están todos a las puteadas”.

“¡Qué feo! La próxima le pongo un cero…”, ironizó De Brito, y Yanina Latorre arrojó: “No, porque la rompe bailando”. “Ahora se va a enojar por esto, porque a todos les contesta. Ya se peleó con la productora de ShowMatch, con La previa de la academia…”, concluyó la panelista.