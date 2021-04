Yanina Latorre, disconforme con el nuevo horario de "LAM": "Me está matando, lo cansada que estoy"

El lunes pasado, la semana arrancó con varios cambios en la pantalla de El Trece. El viernes 9 de abril fue el último episodio de "Nosotros a la mañana" y, en su lugar, se emite "LAM".

Por su parte, en el horario del programa de Ángel de Brito, comenzó "Lo de Mariana", el nuevo magazine de Mariana Fabbiani en el que hubo debate sobre las noticias de actualidad, invitados famosos, y recetas de cocina de la mano de Cristophe Krywonis.

Marcela Tinayre fue la primera que hizo un picantísimo comentario sobre este cambio en la grilla durante una nota en "LAM".

"No entiendo a las autoridades del canal. De verdad no lo entiendo. Como decía mi papá: 'Un éxito no se cambia'. Ahora van a pasar a competir con los noticieros", arrojó la hija de Mirtha Legrand. Y De Brito quiso evitar comprometerse y señaló: "Yo estoy feliz en cualquier horario que me pongan. Mientras no me echen...".

Pero ahora, quien demostró su disconformidad con el cambio de horario fue Yanina Latorre. La panelista, desde sus historias de Instagram, manifestó su enfado por tener que levantarse temprano para ir al canal.

"Me levanté a las 6 hoy, no es vida... El frío que hace. ¡Qué deprimente todo, odio estos horarios! Y todavía es abril, imaginate en unos meses, el frío, la helada...Este cambio de horario me está matando, lo cansada que estoy", señaló la mediática, de manera molesta.

