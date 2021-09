Yanina Latorre tras la derrota electoral de Alberto Fernández: "Que garcha... le pegaron"

El presidente Alberto Fernández admitió en la noche del domingo la derrota del Frente de Todos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021. Reconoció que “evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente nos acompañe”.

“Valoramos la importancia de la democracia y nada es más importante que escuchar al pueblo. Hoy el pueblo se expresó en una situación especial. Pudimos llevar adelante esta elección y en este mes pudimos vacunar a 12 millones de personas y llegar a esta instancia con mas tranquilidad y menos riesgo”, expresó el jefe de Estado.

“Evidentemente algo no habremos hecho bien y todos escuchamos el veredicto de la gente”, reconoció en el búnker del kirchnerismo.

En el escenario, donde lo acompañaron la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la candidata Victoria Tolosa Paz, entre otros, Fernández añadió: “Escuchamos el veredicto de la gente con atención. Sabemos que hay errores que hemos cometido y de ello aprendemos. Hay una demanda que no habremos satisfecho adecuadamente y nos ocuparemos de prestarle atención y resolver lo que la gente nos plantea”.

Y este lunes a la mañana, Yanina Latorre manifestó su alegría a través de su cuenta de Instagram tras la caída electoral de Alberto Fernández y su gente en las PASO 2021.

"Albertico, amor, te hicieron bosta. Perdió Albertico", comenzó diciendo la mediática en sus historias. "Las caras de orto de todos en el discurso de Albertico... que garchada le pegaron, por algo será", añadió sin filtro.

"Y no es solamente la pandemia, no se agarren con la pandemia amores. Desastre todo... Y no tienen autocrítica, todo es contra Macri y no lo defiendo a Macri. Que no vuelva Macri, pero por lo menos el tipo asume los errores. Esto es todo soberbia y soberbia", cerró Yanina Latorre.