Yanina Latorre defenestró a Charlotte Caniggia en su debut como panelista

Charlotte Caniggia volvió a la televisión de la mano de Carolina Ardohain, como panelista de su ciclo "Pampita Online", de Net TV. Fiel.

En uno de los móviles del programa estaba Yanina Latorre a quien le pidieron un que le de un consejo a la joven en su primer día de trabajo. La rubia no solo no le quiso decir nada sino apuntó a la conductora para manifestarle que no estaba de acuerdo con la incorporación.

"No Pampita, no, ningún consejo. No me gusta Charlotte como panelista. Perdón, tenía que ser clara. No tiene contenido y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal”, dijo.

Tras escucharla, la conductora le manifestó que sentía que no era así “que hay que darle una oportunidad a gente nueva”. Charlotte la miraba en silencio, y Yanina volvió a tomar la palabra; “¿Y por qué se tendría que renovar, si hay gente que lo hace excelentemente bien? No es sentarse a decir pavadas...".

Al volver al piso, Charlotte -fiel a su estilo- expresó: “A mí, me cae re mal Yanina. Me parece una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele: ése es el tema”.

Y, explicó el por qué de la agresión: “Yo no quiero pelearme con nadie, pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces. ¿O no? Igual, ella es re mala onda desde hace años con mi madre, entonces se la agarra conmigo”.

