Yanina Latorre cuestionó a Verónica Ojeda por violar la cuarentena: "Me dio vergüenza, una falta de respeto"

Verónica Ojeda fue denunciada por Marcelo Castillo, funcionario de protección ciudadana de la localidad de Brandsen, después de un episodio que se vivió el fin de semana en un control policial sobre la ruta.

Castillo habló hoy en "Buenos Días América" con Antonio Laje y contó el proceder de los efectivos policiales que le pidieron los certificados correspondientes a la ex de Diego Maradona para trasladarse en la ruta desde Ezeiza hasta Loma Verde, Escobar. "El novio avasalló al personal de seguridad y lo puso en riesgo", indicó.

Tras conocerse esta noticia, Yanina Latorre fue muy crítica de la actitud de la ex de Maradona por violar la cuarentena y circular en la camioneta con un permiso trucho.

"A mí me dio vergüenza, es una falta de respeto lo que hizo Ojeda y el abogado. Primero que Ojeda ha contestado cosas peores de Dieguito Fernando, o sea, no sostiene el discurso. En vez de negarlo, en vez de dar el ejemplo, de dejar de usar el poder. El señor que la denuncia y que nos dio recién un Skype, ¿qué necesidad tiene de inventar? Este hombre quiso decir como que era una opereta política", indicó la panelista de "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

Y aclaró además que ella nunca violó la cuarentena: "Yo no amenazo gendarmes, no me denuncia nadie realmente serio, no tengo ningún novio político que vaya a matonear nadie a la autopista, la paso todos los días como cualquier hija de vecina, hoy tardé dos horas en venir, llegué tarde a mi lugar de trabajo. Y el día de mi mamá, de la misma manera que vos tenés un hijo que lo llevas a las clases de equitación proque tiene alguna discapacidad yo tengo una mamá que es una adulta mayor, que está sola, mi hermana y yo tenemos un permiso y una tarde la fuimos a cuidar".